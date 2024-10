Ventos do furacão Milton nos EUA deixam vários feridos na Flórida

"Nossas equipes relataram várias casas danificadas, veículos recolhidos e movidos, além de escombros por toda a área", disse um comunicado das autoridades de Palm Beach à imprensa norte-americana.

Resgate salva uma pessoa de trailer capotado. Cinco pessoas, incluindo três pacientes com trauma, foram transportadas para hospitais locais. Cerca de 40 unidades resgataram vítimas de estruturas e veículos, disse o Corpo de Bombeiros ao canal CBS. Não há informações confirmadas sobre o estado das vítimas.

Mais cedo, o governador da Flórida Ron DeSantis disse que houve 116 alertas de tornado com 19 confirmados nesta quarta-feira (9).

Primeiras mortes na Flórida são confirmadas

Mortes ocorreram no condado de Saint Lucie, a cerca de 225 quilômetros a leste de Sarasota, na costa do Golfo do México. Em entrevista à estação WPTV-TV, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há "múltiplas fatalidades" no local, sem estimar o número exato de mortes. Todavia, um porta-voz dos bombeiros local disse à NBC News que ao menos duas pessoas morreram e vários feridos foram levados para hospitais.

Óbitos foram registrados em uma casa de repouso perto da cidade de Fort Pierce. Segundo o xerife, os agentes verificam todas as casas para ajudar os afetados e as operações de busca e resgate seguem em andamento. "Este é um evento climático como nenhum outro", falou, acrescentando que entre "6 a 12" tornados atingiram o condado e que mais de 100 casas ficaram destruídas ou foram danificadas devido ao fenômeno.