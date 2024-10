Onda Trump: candidato republicano reage e assusta campanha de Kamala

As pesquisas eleitorais americanas erraram bastante nas duas últimas eleições. Em 2016, elas previram que a Hillary ia ganhar e o Trump é que ganhou. Em 2020, previram que Biden ia ganhar com uma boa margem de diferença, ganhou por poucos votos. Agora em 2024, só o que as pesquisas dizem é que eles estão empatados (assim fica fácil porque ninguém crava nada e deixa a serviço de Deus).

Dito isso, faltando 16 dias para as eleições (sim, BRASEW, apenas duas semanas), vou falar das pesquisas porque a gente gosta de especular mesmo.

E o que as pesquisas estão dizendo é que parece estarmos no meio de uma onda Trump. Ok, pode ser que seja só uma ondinha. Tem 16 dias aí para tudo mudar.