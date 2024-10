Cúpula do Brics discute alternativa ao dólar e entrada da Venezuela

É o segundo caso da doença na Europa, o primeiro foi registrado na Suécia em agosto. A varíola dos macacos provocada pela variante clado 1b é mais contagiosa e fatal do que a versão da doença que provocou a epidemia global em 2022. Em agosto, a OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global pela segunda vez em dois anos.

Nova liderança do Hamas

O Hamas será dirigido por um comitê de cinco membros, com sede no Catar, em substituição ao líder Yahya Sinwar, morto na Faixa de Gaza pelo Exército de Israel na semana passada. Um novo líder será escolhido nas eleições internas marcadas para março, "se as condições permitirem". As informações são de dois integrantes do movimento de resistência palestino ouvidas pela agência de notícias France Presse.

O comitê foi formado em agosto, após o assassinato do líder anterior, Ismail Hanyeh. Ele é composto por Khalil al Haya, representante de Gaza, Zaher Jabarin (Cisjordânia), Khaled Meshaal (palestinos no exterior), além de Mohamed Darwish, do Conselho Shura do Hamas, e o secretário do escritório político, cujo nome é mantido em sigilo.

População da Ucrânia encolhe

A Ucrânia perdeu cerca de um quarto de sua população desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Segundo o Fundo de População da ONU, a Ucrânia tinha aproximadamente 40 milhões de habitantes antes da guerra, e perdeu mais de 10 milhões.