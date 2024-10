ONU acusa Israel por 'deliberadamente' atacar o sistema de saúde de Gaza

Bomba fabricada nos EUA mata 22 em ataque aéreo em Beirute

Uma munição fabricada nos EUA foi identificada como parte do ataque aéreo mortal em Beirute, que matou 22 pessoas e feriu 117 na última quinta-feira, revela reportagem do The Guardian. O bombardeio atingiu um complexo residencial no distrito densamente povoado de Basta, tornando-se o ataque mais letal à capital libanesa desde que os combates entre o Hezbollah e Israel começaram no ano passado. O alvo era Wafiq Safa, um membro de alto escalão do Hezbollah, que sobreviveu à tentativa de assassinato. Analistas encontraram fragmentos de uma bomba guiada por GPS, do tipo Jdam, entre os escombros.

Populações de vida selvagem caíram 73% em 50 anos, aponta relatório da WWF

As populações globais de vida selvagem caíram em média 73% desde 1970, com a América Latina e o Caribe registrando uma queda ainda mais drástica, de até 95%, segundo o mais recente relatório Planeta Vivo, da WWF. As conclusões vêm antes da 16ª COP sobre biodiversidade, que começa no dia 21 de outubro em Cali, na Colômbia. Embora haja alguns sucessos isolados em esforços de conservação, como o gorila-das-montanhas e o bisão-europeu, a WWF alerta que o declínio acentuado da vida selvagem indica um risco crescente de extinção e colapso dos ecossistemas. Leia mais.

Evento "We, Robot" de Elon Musk decepciona investidores; ações da Tesla caem 10%

O evento "We, Robot", de Elon Musk, deixou analistas de Wall Street pouco impressionados, levando as ações da Tesla a cair até 10%. Investidores expressaram frustração pela ausência do aguardado modelo acessível da Tesla, esperado para o início de 2025. Musk apresentou o Cybercab, um robô humanoide chamado Optimus e um Robovan para 20 passageiros, mas analistas questionaram a viabilidade da visão de Musk. Eles apontaram que escalar o negócio de robotáxis será desafiador e alertaram que atingir as metas ambiciosas de Musk sem subsídios externos será difícil.