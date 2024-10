Israel destrói residências em Beirute para atingir finanças do Hezbollah

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Israel afirmou ter realizado nesta madrugada dezenas de ataques a agências da cooperativa de crédito Al-Qard Al-Hassan, ligada ao Hezbollah, no Líbano. Os ataques destruíram vários prédios residenciais nos quais a cooperativa mantinha agências no térreo.