Trump dobra aposta contra imigrantes e provoca polêmica

Durante o evento, o comediante Tony Hinchcliffe comparou Porto Rico a "uma ilha de lixo" flutuando no oceano. A declaração foi criticada por vários líderes republicanos, e a própria campanha de Trump tentou se desvincular do comentário. Celebridades de origem porto-riquenha, como Jennifer Lopez e Ricky Martin, também se manifestaram contra o ex-presidente. Saiba mais na reportagem de Jamil Chade

Morales denuncia 'atentado'

Evo Morales afirmou que foi alvo de um atentado a tiros nesse domingo. O ex-presidente da Bolívia postou no Facebook um vídeo gravado dentro de um carro em movimento com dois buracos de bala no para-brisa. Morales aparece sentado no banco do passageiro, ao lado do motorista, aparentemente ferido. Em uma entrevista, ele disse que os tiros partiram de dois carros. "Não sei se eram soldados ou policiais".

Há duas semana, apoiadores de Morales bloqueiam várias das principais estradas da Bolívia para evitar que o líder seja preso pela acusação de ter mantido relações sexuais com uma menor de idade. Morales nega as acusações. No sábado, o governo disse que o ex-presidente quer desestabilizar o país.

Esquerda sai na frente no Uruguai

Projeções com base nos primeiros resultados da apuração da eleição presidencial no Uruguai indicam que o candidato de esquerda, Yamandú Orsi (Frente Ampla), deve obter mais de 40% dos votos.