Musk, Ye e lutadores: veja celebridades que apoiam a eleição de Trump

Com a campanha eleitoral chegando ao fim nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump conta com uma lista de apoios públicos entre celebridades que quer fazer com que ele supere o apoio expressivo de estrelas de Hollywood a Kamala Harris.

Mas Trump também tem nomes importantes na lista, que pesam inclusive financeiramente no suporte aos atos de campanha.

Quem são as celebridades que apoiam Trump

Elon Musk. O bilionário fundador da Tesla, da SpaceX e dono do X, é o principal famoso a apoiar Trump publicamente. E não apenas: Musk doou mais de US$ 44 milhões somente na primeira quinzena de outubro, prometeu sorteios de US$ 1 milhão para eleitores que assinassem uma petição pró-Trump e já apareceu em convenções do ex-presidente.