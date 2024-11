Quase 30 adolescentes podem ser condenados à morte na Nigéria após protesto

A corte estabeleceu uma fiança de 10 milhões de nairas (cerca de R$ 34,8 mil) aos réus. Também foram impostas condições rigorosas ainda não cumpridas, disse Marshal Abubakar, advogado de parte dos adolescentes.

"Essas crianças estão detidas há 90 dias sem comida", segundo Abubakar. Quatro adolescentes desmaiaram de exaustão no Supremo Tribunal, antes mesmo que pudessem ser interrogados.

Diretor de ONG criticou acusações. "A presidente do Supremo Tribunal da Nigéria deveria ter vergonha. Ela é uma mulher e uma mãe", disse Yemi Adamolekun, diretor executivo da ONG nigeriana Enough is Enough.

A pena de morte foi introduzida na Nigéria na década de 1970. O país não acompanha execuções desde 2016, de acordo com a Associated Press.

Mortes em manifestações

Em agosto, pelo menos 21 pessoas morreram durante os protestos, informou a ONG Anistia Internacional. As manifestações, que reuniram milhares de pessoas em todo o país, foram reprimidas pela polícia, que utilizou gases lacrimogêneos e disparos para cima.