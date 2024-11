Apoiadores de Evo Morales detêm 200 soldados na Bolívia, diz governo

Na sexta-feira (1º), Forças Armadas informaram que um quartel havia sido invadido e 20 militares foram feitos reféns em Cochabamba. "Aqueles que realizaram ou pretendem continuar com atos criminosos contra os direitos fundamentais, os direitos humanos, a segurança e a liberdade do povo... são convocados a abandonar suas atitudes e deixar o quartel imediata e pacificamente", disseram as Forças Armadas no comunicado.

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Apoiadores realizam protestos há 20 dias. Nas últimas semanas, o grupo bloqueou estradas da Bolívia. Manifestações tentam evitar uma provável prisão de Morales, enquanto o governo atual tenta impedir os bloqueios.

Ao menos 61 policiais e nove civis ficaram feridos em confrontos. Vários policiais sofreram traumatismo cranioencefálico, segundo informações oficiais.

Os manifestantes também exigem a renúncia do presidente Luis Arce. Ele exigiu, na quarta-feira (30), "o fim de todos os pontos de bloqueio". Caso contrário, afirmou que "exercerá suas faculdades constitucionais" para desocupá-los.

Em 27 de outubro, Morales foi vítima de um ataque a tiros. Líder da oposição no país, ele postou vídeos do ataque nas redes sociais e disse que 14 tiros foram disparados por homens encapuzados. "Esta foi a tentativa de assassinato ocorrida às 6h20, às portas do nono, no município de Shinahota", diz a legenda.