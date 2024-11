Eleição nos EUA: extrema direita usa Telegram para incitar 'luta', diz NYT

Grupos de apoio ao republicano Donald Trump usam o Telegram para organizar "vigilantes de urnas", incentivando a presença nos locais de votação e incitando a violência em caso de derrota.

O que aconteceu

"Ou você resiste, ou se ajoelha e aceita a tirania e a opressão", diz uma das publicações. O levantamento das mensagens foi feito pelo jornal The New York Times, que publicou partes do conteúdo trocado nos grupos na segunda-feira (4).