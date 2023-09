É ovo? É esponja? Cientistas não sabem o que é objeto misterioso 'de ouro'

Dourado ou marrom? Nas imagens feitas no fundo do oceano, o objeto tinha aparência dourada. No entanto, isso foi atribuído ao reflexo dos faróis do submarino, já que uma foto do objeto tirada em laboratório sugere uma cor marrom-amarelada.

'Ovo de ouro' fotografado no laboratório do navio Noaa Okeanos Explorer Imagem: Reprodução / Cortesia de Noaa Ocean Exploration

Novas espécies. O professor Kerry Howell, ecologista de águas profundas da Universidade de Plymouth, disse ao The Guardian que não é incomum encontrar novas espécies durante missões exploratórias, mas que normalmente seria possível colocá-las numa ampla categoria taxonômica. "Muitas vezes veremos coisas novas, mas geralmente teremos um bom conhecimento do que são. O que é incomum nessa coisa é que nem temos certeza do que é. É um ovo, é uma esponja, o que é?", questionou.

A expedição "Seascape Alaska 5" continua até o dia 16 de setembro, com mergulhos em veículos operados remotamente e transmitidos ao vivo. O projeto começou a ser executado no dia 23 de agosto e envolve uma equipe que grava vídeos de áreas nunca antes vistas, incluindo alguns locais com quase 6,4 km de profundidade. Segundo o site da Noaa, a missão tem o objetivo de "mapear, explorar e caracterizar habitats de águas profundas ecológica e economicamente importantes em regiões inexploradas ao longo do Alasca".