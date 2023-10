Mudanças climáticas podem afetar qualidade da cerveja, aponta estudo

O estudo indicou que a produção de lúpulo pode cair entre 4% e 18% até o ano de 2050. Os cientistas constataram que a produção tem caído em quase 0,2 tonelada/hectare/ano.

Além disso, o teor de conteúdo alfa, que contribui com a qualidade do lúpulo, deve cair entre 20% e 31% nos próximos 27 anos. Segundo os pesquisadores, "mudanças nos ácidos alfa amargos afetam a qualidade do lúpulo, e houve uma mudança recente na preferência do consumidor por aromas e sabores de cerveja que dependem fortemente de lúpulos de alta qualidade".

Como solução, os pesquisadores sugerem a expansão da área de cultivo do lúpulo em 20%, além de "reduzir as emissões agrícolas de gases com efeito de estufa e aumentar o sequestro de carbono".