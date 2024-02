Pesquisadores registram tubarões ameaçados de extinção em arquipélago de SP

Sete espécies de tubarões — sendo seis ameaçadas de extinção — foram registradas por pesquisadores no arquipélago de Alcatrazes, a cerca de 35 km do litoral norte de São Paulo, na altura da cidade de São Sebastião.

O que aconteceu

Os animais foram registrados por meio de um equipamento chamado Bruv. Usando sardinhas como isca, ele atrai os tubarões a 50 metros de profundidade e, submerso por uma hora, capta imagens, que são processadas em laboratórios da Unifesp.

O objetivo dos pesquisadores é medir o impacto da expansão da zona de proibição de pesca na região. Em 2016, ela chegou aos 675 km² com a criação do Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes — antes, era de 12 km². Quem administra essa unidade conservação federal é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).