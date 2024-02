Sexo de baleias-jubarte é gravado pela 1ª vez - e flagra é entre 2 machos

O momento de sexo ocorrido entre duas baleias-jubarte foi captado em imagem pela primeira vez na história. Após análise, os pesquisadores concluíram que os dois animais fotografados eram machos. O registro inédito foi publicado pela revista científica Marine Mammal Science, nesta terça-feira (27).

A atividade sexual foi captada no dia 19 de janeiro de 2022, próximo à ilha de Maui, no Havaí, quando as duas baleias se aproximaram do barco dos pesquisadores. Os motores da embarcação estavam desligados.

As duas baleias foram observadas interagindo entre si e circularam o barco por várias vezes. Elas permaneceram a aproximadamente 5 m da superfície e foram observadas por aproximadamente 30 minutos.