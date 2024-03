Em ataque impressionante, orca devora fígado de tubarão-branco

Uma baleia orca foi gravada enquanto atacava um tubarão-branco para devorar o fígado do animal. O flagrante aconteceu em junho do ano passado, na costa de Mossel Bay, na África do Sul, e foi divulgado na sexta-feira (1º).

O que aconteceu

O ataque foi muito rápido, e dura menos de dois minutos. A pesquisadora Alison Towner, que trabalha na Universidade Rhodes em Grahamstown, África do Sul, publicou junto com alguns colegas um estudo detalhado sobre o caso no African Journal of Marine Science na sexta (1º).

Em um vídeo publicado pela Earth Legacy Foundation, é possível ver que a orca, apelidada de Starboard, segura a barbatana esquerda do tubarão, que tinha aproximadamente 2,5 metros. Depois ela avança várias vezes "antes de eventualmente eviscerá-lo".