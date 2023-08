Advogado de Gentili reage a promessa de Aras para investigar humorista

O que aconteceu

Reportagem do colunista do UOL Aguirre Talento revelou que, em 14 de março de 2022, o empresário Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa, enviou uma mensagem a Aras para reclamar de um filme de Danilo Gentili, associando-o a pedofilia.

"Chocante. A competência é do primeiro grau. Provavelmente em São Paulo. Vou encaminhar para lá!", respondeu Aras, no mesmo dia.

O filme em questão é "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola". Foi lançado em 2017, mas, em 2022, em meio ao clima conflagrado das eleições, passou a ser associado à pedofilia.

Nigri foi um apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro (PL) e tinha bastante influência no governo. Durante a campanha de 2018, o empresário abriu sua casa para apresentar o ex-presidente - então candidato - a outros empresários de São Paulo e chegou a contribuir com a elaboração de projetos do governo, segundo O Globo.

Investigação da PF (Polícia Federal) descobriu pelo menos 18 mensagens de teor golpista ou mentiroso sobre a pandemia enviadas pelo ex-presidente ao empresário.