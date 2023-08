PGR pede que cúpula da PM do DF cumpra prisão em lugares diferentes

PGR quer que militares sejam supervisionados por oficial com mais tempo de trabalho na PM. Outro pedido é para que três dos cinco coronéis, atualmente custodiados no 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, fiquem sob a supervisão de outro coronel da PM, com patente de antiguidade superior à dos investigados.

A providência foi solicitada após a Secretaria de Segurança Pública do DF informar que os três denunciados estão sendo supervisionados por um major que, na hierarquia militar, ocupa posição inferior à dos presos.

Para subprocurador, há indícios de que o 19º BPM não tenha "condições para caucionar a disciplina mínima, imprescindível à regularidade da custódia dos denunciados". Na avaliação dele, podem ocorrer "intercorrências de subversão da ordem e disciplina".

'A cobra vai fumar': veja mensagens que embasaram prisões

As mensagens que serviram como base para os mandados do STF que prenderam a cúpula da PM do DF mostram que agentes da corporação trocavam informações de teor golpista e conversavam sobre teorias conspiratórias sobre as urnas eletrônicas.

A operação da PF deflagrada prendeu o atual comandante-geral da PM, coronel Klepter Rosa Gonçalves (que era subcomandante da corporação no 8 de janeiro), e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira, que chefiava a Polícia Militar do DF na ocasião.