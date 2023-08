Inquérito de Silvinei no TRE-DF por blitze nas eleições é enviado ao STF

Antes de se tornar chefe da PRF, era superintendente da corporação no Rio de Janeiro. Também foi coordenador-geral de operações e superintendente em Santa Catarina. Ele também exerceu o cargo de secretário municipal de segurança e defesa social do município de São José (SC).

Foi condecorado com a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça no ano passado. O evento contou com a presença de Bolsonaro. Segundo o governo, o objetivo da condecoração é agraciar autoridades que prestam notáveis serviços ao Ministério.

Ele editou uma portaria para revogar o funcionamento e as competências das Comissões de Direitos Humanos da PRF. Dias depois, uma ação de agentes em Umbaúba (SE) resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro de 38 anos. Ele foi abordado e colocado em uma viatura onde foram lançadas bombas de gás lacrimogênio. Segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), a causa da morte foi "insuficiência aguda secundária a asfixia".

Vasques também foi condenado por agredir um frentista em 2000, em Goiás. O homem teria se recusado a lavar um carro da corporação e recebeu socos do policial. Por causa disso, a União foi obrigada a pagar uma indenização de R$ 50 mil, conforme mostrou reportagem do UOL de 2021 — na ocasião, a PRF sustentou que ele tinha direito à ampla defesa, e que, caso seja "condenado em todas as instâncias, o mesmo irá arcar, de forma imediata, com o dever de ressarcir a União".