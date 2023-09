Após silêncio na PF, Michelle diz que pode falar 'na esfera competente'

A presidente do PL Mulher alegou que o STF (Supremo Tribunal Federal) "não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação" no caso das joias. As autoridades querem saber por quem passaram as joias e outros objetos recebidos de presente pelo governo Bolsonaro.

Em petição apresentada à PF, a defesa de Michelle e Bolsonaro afirmou que eles "optam por adotar a prerrogativa do silêncio no tocante aos fatos". O argumento usado é que a PGR opinou que o caso não deveria tramitar no STF e, por isso, Bolsonaro e Michelle só prestarão esclarecimentos no juízo competente, disse a defesa.

Mais cedo, o ex-secretário de Comunicação e advogado Fabio Wajngarten usou o mesmo argumento para explicar por que também não respondeu às perguntas na oitiva de hoje.

Segundo apurou o UOL, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e seu pai, general Lourena Cid, não optaram pelo silêncio.

Antes do depoimento, Michelle postou um vídeo treinando boxe em casa. Ela escreveu que "das 'porradas' da vida, essas são as melhores".