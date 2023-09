Tales: Temer sugere paraíso de políticos ao citar lei para ex-presidentes

Infelizmente, é um pouco o paraíso que os políticos gostariam, que houvesse um país dividido assim: cidadãos de primeira classe e de segunda classe. Cidadãos que nunca são presos e cidadãos que podem ser presos por furto de um bife.

Itália vai mandar versão física de imagens do caso Moraes; não há demora, diz secretário

O secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, disse no programa que a demora para o envio das imagens da agressão ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é "absolutamente normal".

Ainda não chegaram [as imagens]. Alguns jornalistas me questionaram bastante sobre uma suposta demora no envio dessas imagens, não há demora nenhuma. A tramitação de uma cooperação jurídica internacional é, naturalmente, lenta.