Após agressões na Alesp, deputados vão ao MP contra polícia de São Paulo

Oposição quer que órgãos se manifestem sobre "escalada da violência no parlamento". A Corregedoria da Polícia Militar, a Defensoria Pública do Estado e a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo são alguns dos entes que devem ser provocados a falar sobre o tema nos próximos dias.

Em votação sobre Sabesp, manifestantes também foram agredidos. Em 6 de dezembro, a polícia usou spray de pimenta e bateu com cassetete em pessoas que se opunham à aprovação do projeto de lei que permitiu a transferência do controle acionário da empresa.

Durante a confusão de ontem, pelo menos três deputados de oposição foram agredidos. Ediane Maria (Psol) e Monica Seixas (Psol) foram empurradas pela polícia, enquanto Eduardo Suplicy (PT) foi atingido por jatos de spray de pimenta. Todos estavam junto dos estudantes nos momentos das agressões.

Presos foram liberados

Seis estudantes presos nos distúrbios foram liberados nesta quinta (22). Emmily Vitoria Gomes de Sá, Arthur Ryan de Melo, Sofia Biagioni Candido, Larissa Farias da Silva, Luiza Giovanna Martins Gonçalves e Matheus Café Santana passaram por audiência de custódia e deverão informar suas atividades mensalmente.

Texto que regulamenta escolas cívico-militares no estado foi aprovado com 54 votos a favor e 21 contra. A Casa tem 94 membros — 19 não votaram, incluindo o presidente da Alesp, André do Prado (PL), que presidia a sessão.