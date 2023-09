Lira critica votos em sigilo no STF: 'Ofusca princípio da transparência'

O presidente da Câmara, no entanto, ressaltou que não conversou com Lula sobre o assunto. Disse que há juristas e ex-ministros que criticam a sugestão do chefe do Executivo.

No modelo atual no Brasil, os votos de cada ministro são lidos publicamente. Os julgamentos são transmitidos pela TV Justiça.

Durante a live semanal, Lula disse que, para evitar animosidade contra os ministros, os votos deveriam ser sigilosos. Segundo o presidente, "do jeito que vai, daqui a pouco um ministro da Supremo Corte não pode mais sair na rua".

Nos últimos dias, o ministro do STF Cristiano Zanin passou a ser cobrado nas redes sociais por ter dado votos supostamente conservadores em julgamentos como o que trata da descriminalização da maconha. Ele foi indicado por Lula à Corte.