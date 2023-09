Reale Jr critica fala de Lula sobre STF: Só há democracia com transparência

Dizer que o voto tem que ser secreto para que não haja manifestações de contrariedade a este ou aquele ministro é, sem dúvida nenhuma, atribuir à população brasileira a falta de cidadania. Não é proibindo conhecimento que se vai criar o espírito democrático. O espírito democrático se valoriza na medida em que a controvérsia é divulgada, difundida e a discussão das ideias.

Tales: Proposta de Lula sobre STF é absurda; público precisa saber como ministros pensam

O colunista do UOL Tales Faria foi na mesma direção e classificou a fala de Lula sobre o assunto como absurda.

É um absurdo e claro que não vai ocorrer. Você vê aí, o Reale não é um jurista super progressista, revolucionário, nada disso. É uma pessoa conservadora, inclusive, que tesá defendendo que fique como está, aberto à opinião pública. É o que os progressistas defendem, as pessoas de melhor cabeça defendem, que a opinião pública tem que saber como cada um de seus juízes do Supremo Tribunal votam, pensam. Tales Faria, colunista do UOL

