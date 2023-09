Carla Araújo: Decisão de Toffoli foi 'pá de cal' na imagem da Lava Jato

A colunista do UOL Carla Araújo disse, durante o UOL News, que a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli de anular as provas e dizer que a prisão do presidente Lula (PT) foi um "erro histórico" esvazia ainda mais a Operação Lava Jato.

A gente está vendo um processo que vem, de algum tempo, esvaziando a Operação Lava Jato.

Ela também citou a entrada do ex-juiz Sergio Moro como um dos fatores que ajudaram a jogar a "pá de cal" na operação.