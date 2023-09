Lewandowski: Toffoli confirmou entendimento da 2ª turma do STF sobre falhas

"O ministro Toffoli, agora, simplesmente confirma aquela visão que não só o relator da época, que era eu, mas também a própria 2ª turma, tiveram sobre as falhas na coleta dessas provas e dizem respeito a esta empresa", afirmou.

Questionado sobre a determinação para investigar agente públicos por desvios na Lava Jato, o ex-ministro disse que "o código de processo penal estabelece que toda vez que um juiz se deparar com a prática de um crime em tese, ele deve enviar o material ao Ministério Público para apuração de responsabilidade".

Lewandowski também foi perguntado sobre a proposta de votos secretos para ministros do STF, citada por Lula ontem em sua live semanal. Ele ponderou que o presidente "deve ter os seus motivos para manifestar nesse sentido", mas ressaltou que a Constituição tem o princípio da ampla publicidade dos atos públicos.

"Os atos jurisdicionais são atos públicos e, especialmente a respeito das decisões jurisdicionais, a própria Constituição estabelece a mais ampla transparência", completou o ministro aposentado.

Decisão de Toffoli

O ministro do STF Dias Toffoli decidiu hoje anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula (PT) "um dos maiores erros judiciários da história do país".