Janja comenta saída de Ana Moser do governo: 'Também não estou feliz'

Para incluir PP e Republicanos no governo, Lula demitiu a ministra do Esporte, Ana Moser, e remanejou o ministro Márcio França (PSB) para uma nova pasta.

Os novos ministros serão os deputados André Fufuca (PP-MA), em Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), em Portos e Aeroportos.

Ainda foi criado o Ministério de Micro e Pequenas Empresas, como Lula já havia adiantado, que ficará com França. Este foi o jeito de o presidente atender aos pedidos do PSB e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Trata-se de um arranjo do governo Lula em busca de mais apoio na Congresso, em especial na Câmara. As mudanças foram combinadas diretamente com as bancadas da base dos dois partidos e com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem Lula se encontrou mais de uma vez para debater o assunto.

As mudanças foram necessárias para tentar não desagradar aliados e nem novatos. Desde que se propôs a agregar os ex-bolsonaristas, Lula passava por uma sinuca de bico para estabelecer o novo desenho da Esplanada. Ontem (5), Lula chamou Ana Moser para avisar que ela deixaria o cargo. Ele também almoçou com França e Alckmin para decidir o futuro do paulista, que resistia em deixar a pasta de Portos e Aeroportos.

Três ministros já deixaram o governo, sendo duas mulheres. Em abril, houve troca no GSI (Gabinete Institucional de Segurança) em meio a polêmicas do 8 de janeiro; em junho, o União Brasil determinou a primeira troca do centrão, na pasta de Turismo.