Paes Manso: Tráfico e polícia justificam violência com 'batalha espiritual'

Esse discurso de que são vítimas do sistema funciona muito e sempre funcionou para os evangélicos. O Edir Macedo usa muito esse discurso. E de alguma forma até faz sentido. Tem um sistema de séculos e um grupo novo surgindo. Você tem um grupo que está trazendo uma leitura nova que não existia até o momento. De certa forma, existe uma adversidade das elites contra esse grupo. Mas, ao mesmo tempo, esse discurso acaba se degradando quando você passa a fazer parte do sistema e cometer os mesmos pecados. O que nós temos visto é que esse discurso de perseguido, misturado com o de ungido de Deus, ainda cola e é o que resta para a Michelle, para o Bolsonaro, para o Malafaia, para o Magno Malta, é esse discurso mágico de que eles representam algo que só capta quem acredita [no discurso]. É quase uma seita que fala entre eles próprios.

Guarujá: População vê Estado é visto como inimigo e criminosos, diz Paes Manso

Durante a entrevista, o pesquisador comentou reportagem publicada hoje pelo colunista do UOL Josmar Jozino, que diz que o PCC pode ter matado o sargento aposentado da PM Gerson Antunes Lima para vingar mortos da Operação Escudo.

Ele afirmou que a linha de investigação da Polícia Civil é "possível" e que, em casos como esse, a população vê o Estado como inimigo por conta da violência de policiais.