Bergamo: Punir Bolsonaro e baixo clero dos militares seria anistia informal

Chovem indícios de que ele buscava, de fato, essa alternativa. Para condená-lo, é preciso uma prova. O testemunho do Cid é muito importante e vai se juntar à live e a todos os outros indícios para formar um conjunto probatório. Bolsonaro forneceu diversas evidências sobre essa possibilidade de buscar uma interferência no sistema eleitoral e tentar apoio militar para, no mínimo, conturbar o processo. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Bergamo: Voto de Rosa sobre aborto é histórico e pauta tema evitado no STF

Mônica Bergamo exaltou o voto da ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber pela descriminalização do aborto e o considerou "histórico". A colunista se mostrou reticente quanto às chances de o tema ser votado logo no STF. Ela contestou quem pede a prisão de mulheres que fizeram aborto e citou algumas personalidades que interromperam uma gravidez, como Hebe Camargo, Cássia Kis, Cissa Guimarães, Elba Ramalho, Marília Gabriela e Aracy Balabanian.

O aborto sempre foi um tema muito complicado e que se evitou abordar. O Congresso não consegue discutir esse assunto e a Suprema Corte sempre fugiu dele. Nunca chegou ao plenário e nunca teve um voto tão contundente a favor da descriminalização. A ministra Rosa Weber deu um voto histórico, que acendeu o debate. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Maierovitch: Rosa entra para a História e pauta aborto no momento certo

Wálter Maierovitch afirmou que Rosa Weber "entra para a história" ao votar a favor da descriminalização do aborto. O colunista elogiou a postura da ministra do STF e lembrou da violência sofrida por muitas mulheres, principalmente das camadas mais pobres da população, quando procuraram clínicas clandestinas para realizar um aborto.