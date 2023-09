Preso há dois meses, Silvinei Vasques perdeu 11 quilos, diz boletim médico

Recomendações de dieta para o ex-PRF não estão sendo seguidas, diz boletim. O médico Dionatan Messias, que assina o documento, afirma que Silvinei Vasques tem doença celíaca, uma condição autoimune que faz o organismo reagir ao glúten.

As recomendações dietéticas não estão sendo respeitadas, apenas retiraram os alimentos que um portador de doença celíaca não pode ingerir. Porém, não acrescentaram nenhum alimento para substituir.

Ex-diretor da PRF foi preso em agosto, suspeito de ter ordenado ações que interferiram na votação na eleição presidencial no ano passado.

No dia do segundo turno, a PRF fez centenas de operações nas estradas do país, com maior concentração no Nordeste, região em que Lula (PT) tinha a maioria dos votos.

Comissão de Ética abriu processo contra o ex-PRF

O Conselho de Ética da Presidência abriu ontem um processo contra Silvinei Vasques.