Cappelli: ataque no 8/1 teve homens treinados, com táticas e equipamentos

O secretário disse que policiais enfrentaram "homens treinados" durante os atos golpistas. "Eles me relataram que enfrentaram manifestantes, mas também homens treinados. Isso é um depoimento dos policiais militares que enfrentaram, que defenderam a democracia no dia 8 [de janeiro]", afirmou.

Eles dizem, enfrentamos homens treinados, homens com noção do campo de batalha, homens com tática de combate, homens com equipamentos. Então eu acho que é muito provável que as investigações desvendem que ali não tinham só manifestantes.

Bolsonaro permitiu acampamentos que levaram ao 8/1

Sobre os acampamentos golpistas, ele afirmou que "não há precedente na história do Brasil".

Esses acampamentos foram montados no dia seguinte ao resultado da eleição. E esses acampamentos jamais teriam sido montados se eles não tivessem contado com o apoio do então comandante em chefe das Forças Armadas, na época, o senhor Jair Messias Bolsonaro.

"Bolsonaro vai ter que responder por isso", afirmou o secretário. "Ele passou quatro anos atacando as instituições democráticas. Ele passou quatro anos atacando o Supremo Tribunal Federal. Ele passou quatro anos atacando as urnas eletrônicas, o processo democrático das eleições no Brasil. Depois ele perde as eleições e permite que acampamentos golpistas sejam montados em frente ao quartel-general do Exército", lembrou.