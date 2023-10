Deputado do PCdoB demite assessor que zombou de israelense vítima do Hamas

URGENTE

Em face de comentário em rede social feito por Sayd Marcos Tenório em postagem referente a foto de mulher agredida por integrantes do Hamas, manifesto minha total reprovação e veemente repúdio. Trata-se obviamente de uma posição absolutamente individual, que não tem? -- Márcio Jerry (@marciojerry) October 10, 2023

Entenda o caso

Historiador e vice-presidente do Ibraspal (Instituto Brasil Palestina), Sayid Marcos Tenório zombou de uma jovem feita refém por extremistas do Hamas no último sábado (7).

Em resposta a um internauta no X, que reproduziu um vídeo da israelense sendo sequestrada, Sayid disse que a mancha de cor escura na calça da vítima seria porque ela teria feito necessidades fisiológicas na roupa. "Isso é marca de merd*. [Ela] se achou nas calças", disse em tom de deboche.

Criticado, ele teve o perfil na plataforma suspenso. Ao jornal O Globo, o historiador alegou que agiu no "calor do momento", mas negou que tenha debochado da mulher. "Aquela imagem ali foi compartilhada como uma pessoa que tinha sido estuprada por um terrorista palestino. Na verdade era uma militar israelense que foi capturada. A roupa suja não foi o que eles disseram? Pode ter eventualmente derramado alguma coisa, pode ter feito cocô, xixi, na roupa. É uma guerra e isso pode ter relação com o estresse que domina a pessoa no momento da captura", afirmou.