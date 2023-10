Ministério da Saúde pagou R$ 2 mil a grupo que fez dança erótica em evento

No total, o evento ocorrido entre 4 e 6 de outubro deste ano custou pelo menos R$ 973.173,14 à pasta. Os gastos constam de documentos internos da pasta obtidos pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O valor de quase R$ 1 milhão foi pago à GUC Agência de Eventos, uma empresa sediada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

O preço inclui hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) para os participantes, além do aluguel de cadeiras, mesas de som, iluminação e da contratação de brigadistas, garçons, auxiliares, recepcionistas e das próprias companhias de dança. O espaço escolhido foi o Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), um dos maiores da cidade.

De acordo com o Estadão, o processo interno do Ministério da Saúde indica que a produção do evento teve a participação de Andrey Roosewelt Chagas Lemos - é dele o primeiro ofício sobre o assunto, encaminhado em 14 de setembro. Ele foi exonerado depois.

No entanto, todas as etapas do processo contaram com a aprovação do superior hierárquico dele, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior. A ministra Nísia Trindade não é mencionada ao longo das 76 páginas do processo administrativo.

Apresentação criticada

Na apresentação, uma mulher rebola e mostra a calcinha no palco. Vídeo com "dança erótica" foi criticado por parlamentares da oposição.