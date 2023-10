Petistas e bolsonaristas usam crises na segurança pública para atacar Dino

A primeira crítica, contudo, é que Dino gosta de aparecer e estaria tentando cavar espaço como sucessor de Lula na Presidência ou uma vaga no STF.

Um exemplo citado sobre esses holofotes foi a reação imediata de Dino aos ataques nas escolas. Foram várias entrevistas na televisão para explicar um plano de enfrentamento ao problema que ofuscou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Os petistas também têm tentado convencer Lula a dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas. A ideia foi ventilada após crises de segurança pública no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia.

Isso possibilitaria emplacar aliados do PT que participaram da transição nos cargos a serem criados. Como justificativa, dizem que o governo federal "pararia de apanhar" no tema.

A relação mais tensa de Dino dentro do governo seria com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também cultiva fama de atritos com outros ministros.

Na segurança pública, por exemplo, ambos deram declarações opostas quando o Anuário de Segurança Pública apontou a Bahia como o estado com a polícia que mais mata no Brasil.