Mensagens repassadas a empresários vieram 'da imprensa', diz Bolsonaro

Ex-presidente defendeu dono da Havan e disse que eleições de 2022 foram "parciais". Bolsonaro disse que as investigações tinham como objetivo "censurar" o empresário Luciano Hang, um dos alvos da investigação. "É mais um fato que mostra, no mínimo, a parcialidade de como foram conduzidas as eleições do ano passado", acusou.

Sempre estivemos prontos para colaborar. Agora, o que de importante aconteceu no início deste inquérito? O objetivo foi atingido: tirar de circulação, censurar e calar o senhor Luciano Hang, empresário que tinha 10 milhões de seguidores. Serviu também para inibir outras pessoas que eram simpáticas a mim por ocasião das eleições.

Jair Bolsonaro, após depor à PF

Durante o depoimento à PF, porém, Bolsonaro ficou em silêncio. A defesa lançou mão do mesmo argumento usado para justificar o silêncio no caso das joias. Os advogados defendem que o STF (Supremo Tribunal Federal) não tem competência para conduzir o Inquérito dos Empresários, e que Bolsonaro só vai prestar esclarecimentos quando a investigação passar para a primeira instância.

Inquérito dos Empresários

PF quis ouvir Bolsonaro após localizar mensagem atribuída ao ex-presidente. O texto enviado a Meyer Nigri, dono da Tecnisa, pedia ao empresário que compartilhasse notícias falsas sobre ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e as urnas eletrônicas. Essa mensagem, segundo as investigações, foi enviada por Bolsonaro.

Antes, Bolsonaro havia dito que sentia "vergonha" de ter que falar sobre o assunto. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-presidente também negou que tenha participado do grupo, mas ressaltou que "trocava informações" em conversas particulares com os empresários.