Lira, Bolsonaro, Kassab: quem apoia os candidatos à presidência da Câmara

Por ter a bênção de Lira, o parlamentar do União Brasil é visto como um nome natural para assumir a presidência. Seu partido é o principal opositor do PT na Bahia, e o deputado sempre esteve do lado oposto do grupo de Jaques Wagner, líder petista no Senado, e do ministro Rui Costa (Casa Civil) — os dois petistas foram governadores da Bahia.

Há divergências com o governo no campo ideológico, mas Elmar tem procurado manter um bom relacionamento com os ministros. Ele até elogia a atenção de alguns deles, como a de Jader Filho (Cidades).

O candidato de Kassab

Antônio Brito é visto com simpatia por parte da base governista. Deputados afirmam que ele é um parlamentar com boa articulação em todos os grupos e seria um nome forte para o comando da Casa — além de mais alinhado ao governo Lula no campo ideológico.

Ouviu gritos de "presidente" em evento do PSD. Em um jantar de comemoração pelos 12 anos do partido, realizado em uma mansão na região nobre de Brasília, o presidente da legenda, Gilberto Kassab, chamou Brito ao palco. A plateia formada por deputados, senadores, governadores e ministros puxou o coro de "presidente", com uma salva de palmas.