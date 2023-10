Lula alfineta Bolsonaro: como emas viraram símbolo de disputa política

Menos recursos. Em 2022, a gestão do ex-presidente destinou apenas 7.000 grãos à alimentação dos animais instalados nos palácios presidenciais —quase um terço dos 20 mil grãos previstos anualmente para alimentá-los adequadamente.

Duas emas morreram em fevereiro deste ano, com um quadro de excesso de gordura. Conforme o UOL revelou, de acordo com técnicos que acompanharam tanto o processo de avaliação quanto a autópsia dos animais, a morte súbita "fecha com o quadro" de doenças cardíacas e hepáticas, "desencadeadas provavelmente pelo mau manejo alimentar durante os últimos anos".

Mudança de governo. Desde a posse de Lula, a primeira-dama Janja da Silva tem se preocupado com as aves, que vivem nos palácios oficiais da Alvorada e do Jaburu e na Granja do Torto.

Novos cuidados. Pedro Ivo Braga, veterinário das residências oficiais da Presidência da República, comemorou o nascimento da nova ninhada e apontou que cuidados adicionais terão que ser tomados para que a ninhada seja protegida da chuva e de predadores, por exemplo. O veterinário também enfatizou que está prevista a construção de um recinto especial, em parceria com a Itaipu Binacional, para que as emas tenham uma melhor "ambiência e cuidado".

Para a gente é uma vitória o nascimento dessas emas aqui, que vai coroando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo.

Pedro Ivo Braga

Por que aves vivem nas residências oficiais da presidência?

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, alimenta ninhada de filhotes de ema no Palácio da Alvorada Imagem: 6.out.2023-Gabriela Biló/Folhapress

As emas são uma atração do local por seu porte majestoso, e podem ter 1,4 m. Mas não é só isso: estão ali para contribuir ecologicamente para a segurança das pessoas. Elas comem e controlam animais peçonhentos —como cobras e escorpiões, por exemplo, que são encontradas às margens do Lago Paranoá, onde fica a casa presidencial.