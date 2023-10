PGR vê viés político e pede STF que rejeite inquérito sobre relógio de Lula

Em 2016, quando o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que todos os ex-presidentes devolvessem os presentes recebidos quando ocuparam o cargo, o petista fez a devolução de mais de 400 itens.

Contudo, Lula ficou com três relógios: o Piaget em questão, um Cartier Santos Dumont, avaliado em cerca de R$ 60 mil, e um relógio suíço folheado em prata. Ainda, o petista ficou de posse de um colar de ouro branco. Todos os presentes referem-se aos seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2010.

Em julho deste ano, durante o programa "Conversa com o Presidente", Lula falou sobre o relógio. Na ocasião, ele contou que o acessório ficou perdido por um tempo e que o encontrou depois da mudança, guardado em uma gaveta, e passou a usá-lo.

Quando enviou a declarações de itens ao TCU, em 2016, o petista listou oito presentes recebidos como perdidos, e pagou cerca de R$ 11 mil em ressarcimento. O relógio não estava entre eles.

O caso do relógio de Lula é usado pela defesa de Bolsonaro para se defender das acusações de apropriação indevida de um relógio Rolex, que ele recebeu do governo da Arábia Saudita, avaliado em 360 mil. A peça, cravejada de pedras preciosas, foi vendida nos EUA por aliados de Bolsonaro e, posteriormente, recomprada pelo advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, após as investigações da Polícia Federal. O relógio foi entregue ao TCU.

Bolsonaro também é investigado pela suspeita de não declarar outras joias com valores na casa dos milhões de reais. Um deles, um conjunto de diamantes, seria para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e ficou retido na alfândega do aeroporto de Brasília, quando membros do governo Bolsonaro tentaram entrar com a peça escondida, sem declarar à Receita.