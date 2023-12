Sakamoto: Lula, Pacheco e Lira parecem unidos, mas a fatura já chegou

Se por um lado a gente vê a reforma tributária — pelo menos essa primeira metade, sobre o consumo; a segunda, sobre a renda, ainda precisa ser apresentada — aprovada, e vai aparecer nos noticiários da TV essa imagem de união. Por outro lado a gente tem a fatura também chegando pelo Congresso Nacional. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O colunista diz que as emendas já passam as cifras de bilhões e vão chegar e serem cobradas em um período importante de ano eleitoral em 2024.

A gente vê emendas que vão extrapolar mais de R$ 50 bilhões. O governo vai ter que direcionar orçamento do PAC para atender às demandas dos deputados e senadores em ano eleitoral [2024] a fim de que possam eleger seus prefeitos e esses prefeitos ajudá-los a elegê-los ou servirem de trampolim para outros cargos que desejem em 2026. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

É um dinheirão, e tem R$ 5 bilhões do fundo eleitoral que também vai passar. Ou seja, o governo ter que continuar pagando muito bem para o Congresso Nacional a fim de poder ver aprovadas pautas [governistas]. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Leonardo Sakamoto lembra ainda que as pautas que estão sendo aprovadas não são necessariamente as que o governo quer e prometeu, mas sim as de alinhamento do centrão, que está ganhando em cima disso.