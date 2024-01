PL das Fake News alcançará a todos, seja esquerda ou direita, diz relator

O projeto de lei de regulação das redes sociais atingirá a todos, sem distinção de lado político, afirmou o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator da PL das Fake News, em entrevista ao UOL News nesta quarta (3).

Há um engajamento e interesse do governo em estabelecer regras de transparência por parte das big techs, mecanismos para defender a liberdade de expressão e introduzir obrigações de dever e cuidado. Na prática, isso será aplicado e alcançar quem quer que seja. Se é uma página ou empresa que tenha inclinação à esquerda ou à direita, pouco importa. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP) e relator da PL das Fake News

O deputado frisou a necessidade de responsabilizar as empresas de tecnologia que se comportarem de forma omissa no combate à veiculação de conteúdos falsos nas redes sociais. Ele se disse surpreso com o lobby feito pelas big techs no Congresso e vê "abuso do poder de mercado".