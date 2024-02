Reinaldo: Lewandowski não deve virar alvo da extrema direita como Dino

Reinaldo afirmou que Dino adquiriu uma importância política durante o governo Lula, sobretudo pelos ataques golpistas que aconteceram em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

Em razão dos eventos de 8 de janeiro, Dino tomou grande dimensão no governo e não se contava que ele fosse ser por um bom tempo o principal personagem do governo. São dois principais personagens, com exceção feita ao Lula. Foram Haddad em razão da economia e Dino, sem dúvidas. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL também destacou que Dino foi uma das figuras mais importantes na defesa política do governo e, devido seu enfrentamento ao bolsonarismo, se tornou um alvo para a extrema direita, algo que não deve acontecer com Lewandowski.

Dino estava no 8 de janeiro e assistiu a coisa toda. Ele assumiu a linha de defesa do governo e, por isso, tornou-se o principal alvo da extrema direita enfrentando bolsonaristas no Parlamento em sessões memoráveis. Ele foi uma figura importante na defesa política do governo, foi alvo dos ataques mais vis, descabidos e absurdos, mas estava presente na defesa do governo. É claro que Lewandowski tem outro perfil e pode até ser mais adequado para que se entre em uma nova fase. Reinaldo Azevedo

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.