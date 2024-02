Sakamoto: Fake sobre Marajó volta como arma da guerra cultural bolsonarista

Olha que doideira, ao contrário do que diz o senso comum, do que apontam esses bastiões da moralidade, a família e amigos da família representam mais ameaças do que a rua, a escola, do que outros lugares, porque essas crianças são abusadas por pessoas conhecidas. A própria ex-ministra e senadora Damares Alves tem uma história triste de abuso sexual por uma liderança religiosa que era próxima da família. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Leonardo Sakamoto explicou como é a dinâmica das fake news e o que elas costumam causar em quem recebe o conteúdo falso ou desinformativo.

Um dos elementos das fake news é que as pessoas querem acreditar na fake news. Por isso ela vai tão longe. Uma boa fake news gera um viés de confirmação para as pessoas, ou seja, ao consumir aquilo e ao compartilhar a pessoa não está nem preocupada se é verdade ou mentira, porque aquilo tá indo ao encontro do que ela acredita. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Tem muita gente, por má ou boa fé, que começa a pegar vídeos e, para reforçar o seu argumento, começa a distribuir sem na verdade perceber se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Fala: 'olha, tem uma criança sendo explorada sexualmente, tá acontecendo em Marajó, e isso confirma, porque eu acho que tem exploração sexual em Marajó porque lá atrás a então ministra Damares Alves falou que havia, então é verdade. É verdade porque eu acredito, porque as lideranças que eu confio acreditam e distribuíram'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ele alerta para o uso de conteúdos falsos que espalham uma informação que não é verdadeira e correta, e fala da irresponsabilidade de quem usa tais temas para se promover politicamente.