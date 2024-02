'Fora Lula': Polícia Civil de SP oculta comentários após post repercutir

Entenda o caso

Reações da Polícia Civil de São Paulo em comentários na publicação sobre o ato do ex-presidente Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram/@policiacivil_sp

Reações em perfil oficial da corporação. Uma das publicações curtidas pelo perfil da Polícia Civil foi um comentário "Fora @lulaoficial", mencionando o perfil oficial do presidente Lula (PT) no Instagram. Segundo consulta da reportagem, o comentário foi realizado pelo perfil de um homem ainda no domingo (25), cerca de uma hora após a publicação do vídeo.

"E eu me pergunto... como o outro ganhou as eleições", escreveu uma mulher, referindo-se a Lula. Essa postagem também foi curtida pelo perfil oficial da Polícia Civil de São Paulo.

Polícia Civil também curtiu comentário com a frase "Linda manifestação democrática". Outras reações no perfil da corporação também incluem comentários de bandeiras do Brasil e de Israel, ambas comumente usadas pelos eleitores do ex-presidente.

Corporação também respondeu comentários com emojis de flor, mãos orando e coração. Algumas das respostas, pelo que visualizou a reportagem, foram em comentários agradecendo pelo trabalho de segurança dos agentes. "Parabéns. Muito obrigada por ter cuidado dos nossos patriotas. [emojis com as bandeiras do Brasil e Israel, além de mãos para o alto]", escreveu uma.