'Fora Lula': Polícia Civil posta sobre ato de Bolsonaro e curte comentários

"E eu me pergunto... como o outro ganhou as eleições", escreveu uma mulher, referindo-se a Lula. Essa postagem também foi curtida pelo perfil oficial da Polícia Civil de São Paulo.

Polícia Civil também curtiu comentário com a frase "Linda manifestação democrática". Outras reações no perfil da corporação também incluem comentários de bandeiras do Brasil e de Israel, ambas comumente usadas pelos eleitores do ex-presidente. Comentários com as frases "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" e "Deus, pátria, família e liberdade", ditas frequentemente por Bolsonaro, também foram curtidas pelo perfil da Polícia Civil.

Corporação também respondeu comentários com emojis de flor, mãos orando e coração. Algumas das respostas, pelo que visualizou a reportagem, foram em comentários agradecendo pelo trabalho de segurança dos agentes. "Parabéns. Muito obrigada por ter cuidado dos nossos patriotas. [emojis com as bandeiras do Brasil e Israel, além de mãos para o alto]", escreveu uma. "Parabéns, Me senti super segura! Não vi nenhum roubo, depredação", comentou outra.

Internauta fez alerta sobre publicação. Em um dos comentários, um homem apontou a necessidade de ter cuidado com a "imagem da corporação não parecer proselitismo". "A polícia é instituição de estado. Mesmo com um post singelo acaba promovendo 'o culto'", escreveu o internauta. Outro também comentou: "Aí vocês querem que eu leve vocês a sério com essa prova de impessoalidade?".

Reações e respostas da Polícia Civil de São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram/@policiacivil_sp

Ato reuniu cerca de 600 mil pessoas na Paulista, diz SSP. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a manifestação "ocorreu de forma pacífica, sem o registro de incidentes e com a presença de, aproximadamente, 600 mil pessoas na avenida Paulista e 750 mil pessoas no total, quando levado em conta o público presente nas ruas adjacentes".