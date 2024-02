Reale Jr.: Conhecer minuta mostra intenção de Bolsonaro em dar golpe

Dentro do Planalto, fala-se muito da questão da anistia. Virou até uma certa piada interna. Ficou muito claro que a anistia era para ele [Bolsonaro], e não para quem está preso na Papuda ou na Colmeia. Bolsonaro e o bolsonarismo continuam com uma mega força. Isso o governo do PT não nega. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.