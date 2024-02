Sakamoto: Pedido de Bolsonaro por anistia vira piada no Planalto

Jair Bolsonaro virou motivo de chacota dentro do Palácio do Planalto pelo pedido de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8/1, revelou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (27).

Dentro do Planalto, falou-se muito da questão da anistia. Virou até uma certa 'piada interna'. Ficou muito claro que a anistia era para ele [Bolsonaro], e não para quem está preso na Papuda ou na Colmeia.