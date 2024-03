Cardozo: Capacidade de Moraes faz caso Marielle estar em 'boas mãos'

A gente não escolhe ministro do STF que vai cuidar de casos, mas pelo perfil do ministro Alexandre de Moraes, está em boas mãos [...] Ele já tem toda uma experiência. O ministro Alexandre já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, tem uma atuação forte neste período, tem afinamento com as pessoas da Polícia Federal que prestam serviço a ele e foi ministro da Justiça. Tem bastante experiência e, portanto, vai conduzir com bastante maestria esse inquérito intrincado.

Estou curioso para saber quem são essas autoridades que estão [envolvidas].

Caso Marielle enviado ao STF

Não foi revelado o nome do parlamentar que foi citado. Também não há informações sobre o grau de envolvimento dessa autoridade com foro privilegiado no crime —se seria um possível mandante ou se houve menção ao seu nome em alguma outra circunstância. O caso está sob sigilo.

Investigadores tentam negociar uma delação do ex-policial Ronnie Lessa. Ele é acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista — não foi confirmada se a menção ao político com foro ocorreu a partir da delação Lessa.

A apuração do crime, que completou seis anos nesta semana, é considerada prioritária pela atual gestão da Polícia Federal. Apesar da remessa ao STF, a mesma equipe da PF continuará conduzindo o caso. Trata-se da Superintendência da PF do Rio de Janeiro.