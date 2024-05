Assediado por Valdemar, Tarcísio vira alvo de disputa com centro para 2026

Filiação ao PL seria sinal de fortalecimento do vínculo com Bolsonaro. Ministro da Infraestrutura na gestão do ex-presidente, Tarcísio montou em São Paulo um governo dividido entre técnicos vindos de Brasília, políticos paulistas de centro — como Gilberto Kassab (PSD) — e pouco espaço para a extrema direita.

Inelegibilidade de Bolsonaro cacifa Tarcísio para 2026. Em 2023, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) afastou o ex-presidente das disputas até 2030 por causa dos seus ataques ao sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores. Além de Tarcísio, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente são possíveis herdeiros de seus votos.

Para centro, Tarcísio é candidato à reeleição em SP, e não à presidência. Um político do grupo próximo ao governador diz que o projeto para São Paulo é para oito anos de governo e que é preferível que Tarcísio dispute a presidência só em 2030, com mais experiência e realizações no currículo.

Disputa valoriza passe

Briga por Tarcísio mostra que ele está valorizado politicamente. Isso se reflete nas suas chances de vitória quando apresentado como candidato para diferentes cargos. Por outro lado, quanto mais disputado o governador for, mais exigências poderá fazer para aceitar um convite.

Tarcísio tem aprovação maior do que de Lula no estado de São Paulo. Divulgado em abril, um levantamento da Quaest apontou que o governador tem avaliação positiva de 41% dos paulistas — contra 32% do presidente. Em áreas como infraestrutura e mobilidade, a avaliação positiva de Tarcísio chega a 49%.