Sabesp: relatório de comissão de vereadores de São Paulo apoia privatização

A primeira versão de um relatório produzido pela comissão especial constituída pela Câmara Municipal de São Paulo para discutir a privatização da Sabesp vai apoiar a venda. O documento será apresentado aos vereadores nesta quinta (21), quando também deve ser submetido a votação.

O que aconteceu

O relatório diz que a privatização "fortalece a empresa, assegura a universalização do serviço de saneamento básico e viabiliza progressos e melhorias importantes".

A comissão cita uma série de expectativas positivas com a venda. Diz que ela permitirá que 395 mil domicílios sejam integrados à rede de esgoto até 2029 com melhorias previstas. Além disso, 332 mil domicílios deverão passar a ter acesso a água tratada com a venda de ações planejada pelo governo do estado.