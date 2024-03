Kotscho: Datafolha mostra que Lula vive fase mais difícil dos três governos

O fato concreto é esse, a consequência é que os evangélicos fecharam ainda mais com o Bolsonaro e estão dando avaliação ruim/péssima pro Lula. Isso já era esperado. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Ricardo Kotscho diz ainda que esperava que a análise de números negativos tivesse mais foco na reunião ministerial convocada por Lula no início da semana.

O que eu esperava da reunião ministerial de segunda-feira (18) é que o governo avaliasse esses números, porque a maioria do pessoal do governo leva a sério. [...] Isso não aconteceu na reunião, com exceção da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que foi muito cobrada e teve que trocar diretores, eu não vi nada de novo que tenha saído dessa reunião e possa sair desse cenário. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Houve um momento de muito entusiasmo e esperança ano passado com a vitória do Lula e os primeiros meses do governo, volta de políticas sociais, mas isso foi aos poucos se esvaziando, o povo já está acostumado com os problemas sociais. Falta uma coisa nova nesse governo, não há nada que marque o governo Lula 3. O que tem de bom é o que já tinha antes e tá faltando alguma coisa nova que possa reverter esses números. Se continuar sem fazer nada, vai piorar. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

