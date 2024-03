Aliados pedem que Lula fale menos de Bolsonaro, mas ele 'não se aguenta'

Aliados alertam que há, no entanto, a "questão Bolsonaro". Em quase todos os discursos, Lula não cansa de lembrar o ex-presidente e dedicar a ele parte de seus discursos nas mais diferentes situações.

"Covardão"

O exemplo mais recente ocorreu exatamente na reunião ministerial na última segunda (18). Era um encontro para mostrar resultados e conquistas práticas do governo. Coordenados pela Casa Civil, os ministérios levantaram números e dados de iniciativas que tiveram avanço e melhora prática na vida da população, como o aumento do salário mínimo e a queda no desemprego.

Lula faria uma abertura rápida, em que abordaria avanços gerais, e passaria a palavra para Rui Costa, que mostraria avanços com tabelas e infográficos. Tudo transmitido ao vivo. No início, o presidente passou os recados como esperado e entregou alguns números.

Mas não demorou a falar de Bolsonaro. Chamou o ex-presidente de "covardão" que "ficou chorando quase um mês" e disse que os depoimentos feitos à PF (Polícia Federal) deixam claro que havia um "plano para um golpe de Estado". Dos quase dez minutos que falou, quase metade foi dedicada a Bolsonaro.

Ao ver a cena, aliados disseram ter certeza de que as falas sobre Bolsonaro, não os números, tomariam conta do noticiário —como de fato aconteceu. Governistas disseram ao UOL que, por decisão própria tomada "no calor do momento", o presidente desviou o foco da reunião, feita para expor números, conforme ele mesmo tinha pedido.